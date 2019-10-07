شكرا لقرائتكم ليبيا.. الجيش الوطني يشن غارات في سرت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الجيشُ الليبي إن سلاح الجو شن غاراتٍ استهدفت مواقعَ عسكرية تابعة لقوات الوفاق في مدينة سرت غربَ ليبيا.

أعرب مبعوثُ الأممي العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة عن أمله في وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس، محملا الميلشيات هناك مسؤولية تقويض حكومة الوفاق.

وأفاد مراسل العربية في ليبيا أن الجيش الليبي نفذ غارتين جويتين على قاعدة القرضابية العسكرية في ضواحي سرت.

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إلى ذلك أعلنت شركة النفط الوطنية الليبية أنها ستوقف الإنتاج في حقل الفارغ النفطي لأعمال الصيانة بمعمل الغاز في ميناء الزويتينة خلال الفترة من السابع والرابع عشر أكتوبر الحالي.

وينتج ميناء زويتينة الذي يقع في خليج سرت ويبعد نحو 850 كلم شرقي مدينة طرابلس، حوالي 15 ألف برميل نفط يوميا، وقرابة 70 مليون قدم مكعب من الغاز في اليوم.

ومنذ حوالي شهرين، امتد القصف المتبادل بين طرفي النزاع إلى مدينة سرت، بعد أن كان مقتصراً على العاصمة طرابلس، وتعرضت مواقع الوفاق في سرت إلى عدة هجمات جوية من طرف الجيش الليبي، علما أن المدينة تسيطر عليها "قوة حماية وتأمين سرت" المشكلة من قوات عملية "البنيان المرصوص" التابعة لحكومة السراج.