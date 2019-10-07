شكرا لقرائتكم أردوغان يلتقي ترمب الشهر المقبل لحسم المنطقة الآمنة بسوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اتفقا فيه على اللقاء في واشنطن الشهر المقبل بناء على دعوة من ترمب.

وأوضحت الرئاسة التركية أنه تم بحث "المنطقة الآمنة" المزمعة شرقي الفرات بسوريا خلال الاتصال الهاتفي.

دوريات أميركية وتركية في المنطقة الآمنة

وبدأت الحملة العسكرية التركية شمال سوريا تلوح في الأفق شرق الفرات وإن كانت هدفا لأنقرة منذ فترة. فتهديدات أنقرة بشن عملية عسكرية تبدو أكثر جدية هذه المرة مع تعزيزات عسكرية بدأت تصل إلى منطقة الحدود.

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وتستمر الخلافات بين أنقرة وواشنطن حول المنطقة الآمنة حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وافق على انسحاب قوات بلاده من منطقة شرق نهر الفرات السورية لكن من حوله لم يعملوا إلى الآن بتوصياته على حد وصفه.

وأزعجت تهديدات أنقرة القوات الكردية التي ناشدت بدورها جميع الأطراف المعنية في الشأن السوري تحمل مسؤولياتها لمنع تحرك أنقرة وحذر الأكراد من أن أي عملية عسكرية تركية ستسمح لداعش بإعادة ترتيب أوراقه في سوريا مشيرين بالتحديد إلى أن مخيم الهول الذي تقطن به عائلات عناصر داعش يشهد يوميا عمليات قتل وحرق محذرين من خروج المخيم عن السيطرة في حال وقعت الحرب.

في المقابل شهدت منطقة رأس العين بريف الحسكة تظاهرات نددت واستنكرت التهديدات التركية بشن عملية عسكرية على شرق الفرات بحسب ما أفاد به المرصد السوري.