شكرا لقرائتكم خبر عن المهام الرئيسية على جدول أعمال لجنة القوى العاملة بالبرلمان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن أولويات اللجنه بالدور الخامس تشمل مراجعة مشروع قانون العمل والانتهاء منه لإقراره فى أقرب وقت، ومراجعه اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التأمينات الاجتماعية لضمان خروجها بشكل مناسب مع التعديلات التى أضيفت بالقانون للوفاء بحقوق العمال.

ولفتت درويش إلى أنه سيتم مراجعة الوضع النهائي بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، بجانب تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المصانع للوقوف على مشاكلها وحلها حيث يواجه عمالها تعثر ولذلك تقدموا بشكاوى.

وأوضحت أن اللجنة ستناقش خطة عملها الإثنين فى اجتماع لها، والتى ستتضمن أنها ستعمل على متابعة مشكلة عمال التشجير الذين يطالبون بتحسين أوضاعهم المعيشية وتثبيتهم أو الارتباط بعقود عمل دائمة ومناقشة مشروع قانون لهم بشأن نقلهم إلى الموازنة العامه للدولة ، والبدء فى مناقشة مشروع قانون صرف البدل النقدى للإجازات للعاملين فى قطاع الأعمال العام والقطاع العام، والذى وافقت عليه بدور الانعقاد السابق.