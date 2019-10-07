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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجار الله عن نصر أكتوبر: العالم العربى لن ينسى بطل العبور "السادات" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى الكاتب الكويتى، أحمد الجار الله، بالذكرى الـ46 لانتصارات حرب 6 أكتوبر عام 1973، مشيرا إلى العالم العربى لن ينسى بطل العبور الرئيس الراحل أنور السادات.
وقال أحمد الجار الله، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر":"العالم العربي لن ينس بطل العبور الرئيس محمد أنور السادات إن النصر نصره لقد غير أوضاع كثيره في مسار عالمنا العربي".
وتابع الكاتب الكويتى:"اتفاق كامب ديفد وهو الاتفاق الذي جاء بعد الانتصار الذي حققته مصر في العبور وعوده أراضيها".
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