شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أردوغان يتفنن فى إهانة المعارضة التركية ويصف حزب معارض بالكلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت المعارضة التركية، فيديو أهان فيه الرئيس التركى رجب أردوغان، المعارضة التركية، حيث وصف فيها حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض بالكلاب.

وقال أردوغان خلال الفيديو:"يحاول حزب الشعب الجمهورى الخروج بشىء لمصلحته من هذا، أقولك لكم لن يخرج شيئا لكم من هذا الأمر فلن تحصلوا حتى على عظمة" .

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وجاء الرد من المرشح الرئاسى السابق محرم إينجه، قائلًا: "هل يمكن لرئيس جمهورية أن يقول مثل هذا؟ وهل يمكن لشخص بهذا العقل والفكر واللغة أن يمثل وحدة الأمة التركية؟"