السعودية تعمل على شطب السودان من القائمة الأميركية للإرهاب

أعلنت السعودي، اليوم الأحد، أنها تعمل على شطب السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وذلك خلال زيارة رسمية لوفد سوداني إلى المملكة، برئاسة رئيس الحكومة عبد الله حمدوك.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية على تويتر، أن “المملكة تعمل على “رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب”.

وأضافت أن السعودية تعمل أيضا على “إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية الطموحة” في السودان مشيرة الى “مشاريع قائمة”.

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وكانت الولايات المتحدة، حليفة السعودية، قد أدرجت السودان في العام 1993 في قائمة الدول الراعية للإرهاب، لكن ها رفعت أكتوبر 2017 حظرا تجاريا كانت قد فرضته على البلاد.

وتم تشكيل مجلس السيادة السوداني المؤلف من عسكريين ومدنيين في غشت، كما تم تعيين حمدوك أول رئيس للحكومة بعد إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في أبريل اثر تظاهرات احتجاجية دفعت بالقيادة العسكرية إلى عزله.

وبعد إطاحة البشير تعهدت السعودية والإمارات بإيداع 500 مليون دولار (455 مليون يورو) في المصرف المركزي السوداني، وتقديم مساعدات غذائية وأدوية ومشتقات نفطية بقيمة 2,5 مليار دولار، من دون توضيح ما إذا كانت المساعدات عبارة عن هبة أو قرض.