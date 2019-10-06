فاز على إشبيلية برباعية نظيفة.. برشلونة ينفرد بوصافة “الليغا”

اتفرد فربق برشلونة، بوصافة الدوري الإسباني، بعدما انتصر اليوم الأحد، على ضيفه اشبيلية بأربعة أهداف دون مقابل، لحساب مباريات الجولة الثامنة من “الليغا”.

وأنهى الفريق الكطلوني، الشوط الأول متقدما بثلاثية نظيفة، تناوب على تسجيلها كل من لويس سواريز في الدقيقة 27، ثم ضاعف زميله أرتورو فيدال الحصة بهدف ثان عند الدقيقة 32، وبعدها بثلاث دقائق وقع عثمان ديمبلي ثالث الأهداف.

وظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل 12 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي للمواجهة، واختتم رباعبة البارصا، الذي رفع رصيده للنقطة 16، في المركز الثاني، ومتخلفا بفارق نقطتين عن غريمه المتصدر، ريال مدريد، بينما تجمدت نقاط إشبيلية عند 13 نقطة في الرتبة السادسة.