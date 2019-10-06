الدوري الإيطالي.. اليوفي يلحق الخسارة الأولى بالانتر وينتزع منه الصدارة

انتهت قمة الدوري الإيطالي، التي جمعت مساء اليوم السبت، بين إنتر ميلان وضيفه يوفنتوس، بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك ضمن لقاءات الأسبوع السابع من “الكالشيو”.

ولم يمهل الضيوف مضيفهم أكثر من أربع دقائق، حين تمكن الأرجنتيني باولا ديبالا من افتتاح حصة التسجيل للسيدة العجوز، قبل أن يرد عليه مواطنه لاوتارو مارتينيز، بتوقيعه هدف التعادل للأفاعي في الدقيقة 18، عن طريق ركلة، منهيا الشوط الأول بالتعادل هدف لمثله.

وتمكن الأرجنتيني الآخر، غونزالو هيغوين من توقيع هدف الفوز لليوفي، في الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 80، ملحقا بذلك الخسارة الأولى بالإنتر هذا الموسم، ومهديا فريقه صدارة الترتيب.

ورفع اليوفي رصيده للنقطة 19 في الصدارة، بينما تجمد مجموع نقاط “النيراتزوري”، عند النقطة 18، ليتراجع إلى المركز الثاني.