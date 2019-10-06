عبد الرزاق الإدريسي: ليس هناك تعليم أولي في المغرب والتعاقد يجب أن ينتهي – فيديو

بالتزامن مع تخليد اليوم العالمي للمدرس، وجه الأساتذة المحتجون وسط العاصمة الرباط، صباح اليوم الأحد، انتقادات شديدة لتعاطي سياسات الدولة مع قضايا التعليم ورجاله في المغرب.

وقال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، في حديثه لـ”اليوم 24″، على هامش المسيرة، التي دعت إليها نقابته، إن إشكالات قطاع التعليم في المغرب تفاقمت، بعد إطلاق نظام التعاقد، مضيفا أن “الشباب داخل كمتعاقد، مفروض عليه التعاقد، وبالتالي يعيش نوع من الهشاشة”.

وأضاف الإدريسي أن نقابته ترفع شعار المطالبة بالاستقرار في العمل للمدرس، موضحا أن هذا الأخير “خاص يكون عندو العمل القار، والمستقر، والدائم”، وطالب الحكومة بتحسين أوضاع المدرسين، وضمان مجانية التعليم.

وفي التصريح ذاته، شدد المسؤول النقابي على أن المغرب لا يتوفر على تعليم أولي عمومي، إذ إنه، حسب قوله: “ليس لنا تعليم أولي عمومي، الدولة تقول 11 في المائة تعليم أولي عمومي، وهذا غير صحيح”، معتبرا أن التعليم العمومي، الذي يقصد في التصريحات الرسمية هو “حجرات تعطى للجمعيات، تجهزها، وتدبر المربيين، والمربيات، الذين يعيشون ظروفا قاسية”.