الدوري المصري.. هدف بن شرقي لا يكفي الزمالك لهزم نادي مصر

تعثر فريق الزمالك، مساء اليوم الأحد، واكتفى بالتعادل بهدف في كل شبكة، أمام ضيفه نادي مصر، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وكان المغربي بن شرقي وراء هدف الزمالك، غير أنه لم يكن كافيا لتحقيق فريقه، فوزه الثالث على التوالي في مسابقة الدوري.

وافتتح اللاعب السابق للمغرب الفاسي، والوداد الرياضي، النتيجة للفريق الأبيض، بعد مرور 15 دقيقة على ضربة البداية، قبل أن يعدل عمر الحبشي الكفة لنادي مصر، في الدقيقة الثانية من الوقت البديل للشوط الأول.

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ولم يقو لاعبو الزمالك، في الجولة الثانية على إحراز هدف الفوز بالمباراة، التي احتضنها ملعب السلام، بالقاهرة، لتنتهي المواجهة باقتسام النقاط.

وأصبح بطل كأس مصر، عقب هذا التعادل، يحتل المركز الثالث في الترتيب، مناصفة مع بيراميدز، والمقاولون العرب، بمجموع سبع نقاط، حيث يتخلف الثلاثي بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب الصدارة.