البطولة الاحترافية.. الوداد يعود بالنقاط الثلاث من الجديدة

تغلب فريق الوداد الرياضي، مساء اليوم الأحد، على مضيفه الدفاع الحسني الجديدي، بهدف نظيف، في لقاء مؤجل عن منافسات الأسبوع الأول من البطولة الاحترافية.

وأحرز الظهير الأيسر، محمد الناهيري، هدف المباراة الوحيد بعد مرور 21 دقيقة على ضربة البداية، عن طريق ركلة جزاء، فيما لم تشهد الدقائق المتبقية من الشوط الأول، و 45 دقيقة من الجولة الثانية، أي تغيير على نتيجة المواجهة التي احتضنتها أرضية ملعب العبدي، بالجديدة، لتنتهي بفوز الفريق الأحمر.

ومكن هذا الفوز، بطل المغرب من الارتقاء للمركز السادس، برصيد ثلاث نقاط، مناصفة مع نهضة الزمامرة، مع مباراتين ناقصتين للوداد، في حين تجمد مجموع نقاط فارس دكالة عند نقطتين، في الرتبة الثامنة.