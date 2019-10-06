السخرية من مواطن فقير في مراكش.. الأمن يدخل على الخط

علم “اليوم24” من مصادر جيدة الاطلاع أن الأمن فتح تحقيقا في قضية فيديو يظهر فيه سيد متقدم في سن، يتعرض لموقف أهينت فيه كرامته، من طرف شابين، أحدهما أوهمه بتقديم مبلغ 1200 درهم، والثاني وثق للعملية عملية تصوير الفيديو الذي انتشر بشكل واسع جدا على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد مصدر أمني، أن المصالح الأمنية في مراكش فتحت تحقيقا في الفيديو الذي أثار غضب المغاربة، قصد الوصول إلى صاحب الفيديو، الذي سبق وقدم اعتذاره عبر صفحته الشخصية بموقع فايسبوك.

وكما نشرنا في خبر سابق نقلا عن مصادر خاصة، فإن الشاب، الذي أنجز الفيديو، يشتغل في أحد الفنادق الفخمة في مدينة مراكش، وقد تعرض للطرد من عمله، بسبب ردود الأفعال حول ما فعله بالرجل الفقير.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه منذ تنزيل الفيديو، مساء أمس السبت، تلقت إدارة الفندق، موجة من الاتصالات من طرف زبائنه، الذين تعرفوا على الشاب المصور، الذي يشتغل مستخدما لدى المؤسسة الفندقية، ما اضطر هذه الأخيرة إلى إبلاغ المعني بالأمر بقرار طرده على خلفية المقطع المهين، الذي صوره.

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وانتشر، ليلة أمس، على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو الرجل، الذي أوهمه شباب أنهم سيقدمون له مساعدة مالية، منتحلين صفة أشخاص يعملون مع شخص يدعى “الحاج”، وبعد عدد من الأسئلة، المتعلقة بحياته الشخصية، تلفظوا بعبارة: “قالك الحاج”، وهي العبارة، التي يعرف بها الفيديو، حاليا، ثم وجهوا إليه ألفاظا مهينة.

وخلف الفيديو موجة تعاطف كبير مع الرجل، إذ شرع كثير من النشطاء في محاولة الوصول إليه، بغرض تقديم المساعدة له، وتعويضه عن الإهانة، التي تعرض لها بسبب حاجته.

وساد غضب كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الشباب، الذين أهانوا الرجل، وارتفعت أصوات، تطالب بتدخل مديرية الحموشي لمعاقبتهم على ما فعلوه.