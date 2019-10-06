القدس: الاحتلال يقتحم مستشفى "المطلع" بكلب بزعم البحث عن سلاح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحمت قوات الاحتلال، مساء الأحد، مستشفى "المطلع" في حي جبل الزيتون بمدينة القدس المحتلة، مستعينة بكلاب بوليسية؛ بزعم البحث عن سلاح، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، وشهود عيان.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن القوة الإسرائيلية ضمت عناصر من الجيش والشرطة والمخابرات.

وأفاد مراسل وكالة "الأناضول"، نقلًا عن شهود عيان، بأن القوة الإسرائيلية اقتحمت المستشفى مستعينة بكلاب بوليسية.

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وأوضح الشهود أن القوة اقتحمت بعض غرف قسم السرطان، وأرهبت المرضى، ونفذت عمليات تفتيش، بزعم البحث عن سلاح.

وأدانت وزيرة الصحة الفلسطينية، د. مي الكيلة، في بيان، اقتحام القوات الإسرائيلية للمستشفى، مُشيرة إلى أن مسلسل الاعتداءات على مستشفيات القدس متواصل من جانب الاحتلال الإسرائيلي، الذي كثف من الاعتداءات والاقتحامات خلال الفترة الماضية، وفق وكالة "الأناضول" للأنباء.