مذكرة احتجاج أردنيّة للسفير الإسرائيلي بشأن اعتقال اللبدي ومرعي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سلّمت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الأحد، القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان، مذكرة احتجاج على استمرار احتجاز المواطنة الأردنية هبة عبد الباقي اللبدي، وعبد الرحمن مرعي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
واحتجّت الخارجية على الظروف غير اللائقة لاحتجاز اللبدي ومرعي، و"كررت طلبها بسرعة الإفراج" عنهما، وفق الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، مُشددة على وجوب توفير ظروف احتجاز ملائمة لهما، ومراعاة الإجراءات القانونية السليمة وبما يتسق مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان الدولية، لحين الإفراج عنهما.
وحمَّلت، السلطات الإسرائيلية، مسؤولية سلامتهما، لافتة إلى أنها "تتابع بشكل يومي هذه القضية، وستقوم بزيارة رابعة إلى مركز احتجاز هبة، وثانية إلى مركز احتجاز عبد الرحمن مرعي، حال استكمال الإجراءات الخاصة بذلك".
وبين القضاة أن الوزارة تعمل على ترتيب زيارة لوالدة وشقيق هبة بناء على طلبهما، وأن السفارة الإسرائيلية على تواصل يومي مع محاميهما والسلطات الإسرائيلية لمتابعة الإجراءات القانونية، وضمان توفير ظروف احتجاز ملائمة ولائقة.
وكانت سلطات الاحتلال، قد أصدرت أمر اعتقال إداري بحق هبة لمدة 5 أشهر، وتقبع حاليا في مركز تحقيق المسكوبية.
واعتقلت هبة في اليوم الرابع من الشهر الماضي، وهي في طريق زيارتها لأهلها في جنين حيث تم اعتقالها على الجسر، وتبلغ من العمر 24 عاما وهي حاصلة على شهادة جامعية.
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