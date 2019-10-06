استمرار التظاهرات في هونج كونج

هونج كونج ـ د ب ا: استمرت التظاهرات المناهضة للحكومة في هونج كونج أمس، حيث نظم عشرات الآلاف من المحتجين مسيرات في أكثر من 12 منطقة بهونج كونج، وذلك على الرغم من هطول أمطار غزيرة وإغلاق محطات لمترو الأنفاق. واتسمت المسيرات في جزيرة هونج كونج وشبه جزيرة كولون بالسلمية، حيث راقبت قوات مكافحة الشغب المسيرات وهى تقف على أرصفة المارة.مع ذلك، من المرجح وقوع اشتباكات، حيث رفعت قوات الشرطة علما تحذيريا لاحتمال استخدامها الغاز المسيل للدموع أمام المتظاهرين المحتشدين خارج مركز للشرطة في منطقة تسيم شاه تسوي. كما أرسلت الشرطة رسائل نصية تحذيرية للسكان تطالبهم بالبقاء في منازلهم” حيث من المرجح أن تؤدي الفعاليات العامة غير المصرح بها المنتظرة اليوم لوقوع أعمال عنف واضطرابات”.

وارتدى الكثير من المتظاهرين أقنعة الوجه في تحدي للرئيسة التنفيذية كاري لام، التي أقرت تشريعا طارئا الجمعة الماضية يحظر استخدام الأقنعة في المسيرات والمظاهرات غير المصرح بها. وقد فشل النشطاء المؤيدون للديمقراطية في هونج كونج في وقت سابق من اليوم في الحصول على تعليق مؤقت للحظر المفروض على ارتداء أقنعة الوجه في المظاهرات. مع ذلك، فقد نجحوا في الفوز بتعهد بإجراء مراجعة قضائية في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن حظر الأقنعة، بالإضافة إلى استخدام لام للتشريع الذي يعود للعهد الاستعماري من 1922 الذي يعطى الرئيسة التنفيذية صلاحيات مطلقة. وقالت لام الجمعة الماضية إن حظر الأقنعة ضروري لاستعادة النظام العام، في ظل ارتفاع وتيرة العنف وأعمال التخريب خلال المظاهرات المناهضة للحكومة، التي تقترب من شهرها الرابع.