العراق يمنح 150 ألف باحث عن عمل منحة شهرية

على وقع ارتفاع بعدد قتلى الاحتجاجات

بغداد ـ وكالات: قرر مجلس الوزراء العراقي منح 150 ألف شخص من الباحثين عن عمل ممن لا يملكون القدرة على العمل منحة شهرية قدرها 175 الف دينار عراقي (150 دولارا) لكل شخص ولمدة ثلاثة أشهر، بإجمالي مبلغ قدره 78ر5 مليار دينار. يأتي ذلك فيما قالت مصادر من الشرطة العراقية وأخرى طبية إن ما لا يقل عن 18 شخصا لقوا حتفهم في اشتباكات مساء أمس الاول ليتجاوز عدد قتلى الاحتجاجات منذ اندلاعها الثلاثاء الماضي نحو 100 قتيل. وأصدر مجلس الوزراء العراقي في جلسة استثنائية عقدت مساء أمس الاول عدد من القرارات المهمة التي تأتي استجابة لمطالب المتظاهرين وعموم العراقيين. حيث قرر المجلس فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود والفئات الأخرى واستكمال توزيع 17 ألف قطعة سكنية للمستحقين من ذوي الدخل المحدود في محافظة البصرة، وشملت قرارات المجلس انشاء مجمعات تسويقية حديثة (اكشاك) في مناطق تجارية في بغداد والمحافظات تتوزع على الباحثين عن عمل خلال مدة ثلاثة أشهر، كما تقرر ايضا إعداد برنامج لتدريب وتأهيلهم وبعدد 150 ألف من الشباب الخريجين وغير الخريجين. وقرر مجلس الوزراء كذلك فتح باب التطوع للشباب في الجيش من 18إلى 25 عاما عبر البوابة الالكترونية أو مراكز الاستقبال في المحافظات اعتبارا من منتصف الشهر الحالي ، وقيام وزارتي الدفاع والداخلية باتخاذ الإجراءات الأصولية لإعادة المفسوخ عقودهم في المحافظات كافة . كلف المجلس وزارة الصحة بتقديم الخدمات العلاجية للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية وتوفير كامل الاحتياجات على نفقة الحكومة بما في ذلك العلاج خارج العراق أن تطلب ذلك .