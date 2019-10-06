التونسيون ينتخبون برلمانا جديدا .. والإقبال ضعيف

تونس ـ وكالات: أدلى التونسيون امس بأصواتهم لانتخاب برلمان سيتوجب عليه معالجة المشكلات الاقتصادية المزمنة في وقت يشكل فيه وافدون جدد على المشهد السياسي تحديا للأحزاب الراسخة. واصطف الناخبون أمام مراكز الاقتراع في العاصمة تونس، وقالت بسمة الزغبي وهي موظفة في بلدية تونس لرويترز “في أول انتخابات بعد الثورة كنا كلنا تفاؤل وكانت آمالنا كبيرة ولكن الأمل تقلص كثيرا الآن نتيجة الأداء الكارثي للحكام والبرلمان السابق، نريد وجوها جديدة يمكنها تحسين الخدمات العامة وليس خدمة مصالحها الخاصة”.

وشهدت مراكز الاقتراع للانتخابات التشريعية في تونس إقبالا ضعيفا في الساعات الاولى من التصويت. حيث لم تتعد النسبة في أحسن الحالات 10 بالمئة سجلت في ولاية نابل بالدائرة الانتخابية الاولى بحسب إحصائيات المكاتب الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وعرفت ولايات أخرى نسب إقبال تتراوح بين 5 و10 بالمئة، فبلغت النسبة في القيروان 6ر5 بالمئة ، وفي المهدية 7 بالمئة ، وزغوان 9 بالمئة ، وقفصة 6 بالمئة.

وهذه الانتخابات التشريعية الثالثة التي تشهدها تونس منذ بدء الانتقال الديمقراطي عام 2011 بعد سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. ويحق لأكثر من سبعة ملايين ناخب الإدلاء بأصواتهم في أكثر من 4500 مركز اقتراع.وتأمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تسجيل نسبة مشاركة أعلى من انتخابات الدور الأول للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 15 سبتمبر الماضي، والتي ناهزت 45 بالمئة. ويبلغ عدد القوائم المشاركة في الانتخابات 1503 من بينها 673 قائمة حزبية و312 قائمة ائتلافية و518 قائمة مستقلة. وتتوزع هذه القوائم على 33 دائرة انتخابية، من بينها 27 دائرة داخل تونس، والأخرى في الخارج لانتخاب ممثلين في البرلمان عن الجاليات التونسية، من أصل 217 نائبا.