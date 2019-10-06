إيران: خطوات خفض الالتزامات ستستمر

طهران ـ د ب أ: قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن إيران ستستمر في خفض الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي ما لم تبادر الأطراف الأخرى للاتفاق لتنفيذ التزاماتها. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيراني (إرنا) امس عنه القول :”في حال نفذت الأطراف الأخرى التزاماتها فإن إيران على استعداد للعودة إلى الوضع السابق، وفي غير هذه الحالة فإن خفض الالتزامات سيستمر”. وتابع أنه يتعين أن تحظى جميع الدول بذات الحقوق والالتزامات النووية، بما في ذلك “نزع السلاح كمطلب عالمي، في ظل الغموض والمستقبل المظلم الذي ينتظر البشرية بسبب السلاح النووي”. وجدد التأكيد على أن قيام إيران بخفض التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي جاء “بعد صبر استراتيجي استمر عاما، وذلك للرد على قيام الولايات المتحدة بالخروج أحادي الجانب من الاتفاق النووي، وبهدف إيجاد التوازن بين الحقوق والالتزامات”.

الى ذلك، نقل موقع وزارة النفط الإيرانية عن وزير النفط بيجن زنغنه قوله أمس إن إيران ستستخدم أي وسيلة ممكنة لتصدير إنتاجها من الخام. ونقل موقع وزارة النفط الإيرانية عن زنغنه قوله “مؤسسة البترول الوطنية الصينية انسحبت بالكامل من تطوير المرحلة الحادية عشرة لحقل بارس الجنوبي وستتولي المهمة شركة بتروبارس الإيرانية”.