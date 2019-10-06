انتخابات تونس.. 41.3% نسبة المشاركة والنتائج الأولية الأربعاء

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 41,3%، وأن الأربعاء سيكون موعدا لإعلان النتائج الأولية.

وقال نبيل بفون رئيس الهيئة، في مؤتمر صحفي، مساء الأحد، إن هذه النسبة أقل من تلك التي سجلت في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 15 سبتمبر/أيلول الماضي وبلغت نسبة المشاركة فيها 49%.

وأشار إلى أن نسبة الاقتراع بالخارج في الانتخابات البرلمانية بلغت 16.4%، لافتا إلى أن عمليات فرز الأصوات مازالت مستمرة حتى الآن.

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ومن جهتها أوضحت سوار العطوي، رئيس منظمة "تونس تنتخب"، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن ضعف نسبة الإقبال يعود إلى التداخل بين الانتخابات التشريعية و الرئاسية.

وأكدت أن هذا التداخل في المواعيد الانتخابية يؤثر بشكل كبير في توجه ومدى قابلية الناخبين على الذهاب لصناديق الاقتراع، مبينة أن عملية مراقبة الانتخابات شهدت العديد من التجاوزات التي تبقى للهيئة قرار تصنيفها ضمن الجرائم الانتخابية أم لا.





وفي وقت سابق الأحد، أغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية أبوابها أمام الناخبين لاختيار نواب البرلمان.

وبدأت اللجان الانتخابية عملية فرز الأصوات في الانتخابات النيابية الثالثة منذ عام 2011 التي يتنافس فيها نحو 15 ألف مرشح على 217 مقعدا، ومن المقرر أن تعلن الهيئة النتائج الأولية للانتخابات التشريعية يوم الأربعاء المقبل.

ويتنافس في الانتخابات 221 حزبا على مقاعد البرلمان التونسي، لكن بفون أعلن أن 10 فقط تتنافس في جميع الدوائر، ما يعني أن السباق سينحصر بين حزب "قلب تونس" الليبرالي بقيادة المرشح الرئاسي الموقوف نبيل القروي، وحركة "تحيا تونس" بقيادة يوسف الشاهد، إضافة إلى أحزاب "نداء تونس" و"التيار الديمقراطي"، و"حركة الشعب" وأخرى.