الجيش الليبي يسيطر على مواقع جديدة بطرابلس

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، إن القوات المسلحة الليبية تقدمت نحو مواقع جديدة داخل العاصمة طرابلس التي تسيطر عليها المليشيات الموالية لحكومة الوفاق.

وأضاف المسماري، خلال مداخلة تلفزيونية مع قناة "العربية الحدث" الأحد، أن قوات الجيش الوطني سيطرت على منطقة "عمارات الخلاطات" القريبة من أحياء الهضبة الموجود بها خزانات النفط، إضافة إلى حي بوسليم بقلب العاصمة.

وأشار إلى ضراوة المعارك في محاور العزيزية والخلاطات وطريق المطار، مؤكدا أن القوات المسلحة تسير بخطى ثابتة نحو تخليص العاصمة من الإرهاب والعصابات الإجرامية.

وشدد المتحدث على أن القضية بالنسبة لليبيين والجيش الليبي هي قضية أمنية وليست سياسية.





وحول تكتيكات الجيش الليبي خلال المرحلة الحالية من المواجهات مع المليشيات أوضح المسماري أن معارك طرابلس لها حسابات عسكرية وتكتيكية غير تقليدية، أبرزها حماية المدنيين.

وأوضح أن اختيار الجيش الليبي قتال المليشيات والتنظيمات الإرهابية خارج العاصمة كان في مقدمة هذه الحسابات لأن "العصابات والتنظيمات الإرهابية تتخذ من المدنيين دروعا بشرية".

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وردا على سؤال بشأن تكرار قصف الكلية الجوية بمصراتة قال المسماري إن هذا الموقع قاعدة عسكرية تركية تستخدمها المليشيات في الاعتداء على ليبيا والليبيين، معتبرا استهداف المليشيات وكل من يدعمها " هدفا مشروعا".

وأكد المسماري أن القوات الجوية تحدد أهدافها بدقة عالية عبر استطلاع قوي ومعلومات أرضية موثوقة وتختار أهدافها من بنك المعلومات حسب المعطيات التعبوية والاستراتيجية، نافيا توجيه أية ضربات جوية قرب قرى سياحية، محذرا من أن "هذا العمل من فعل المليشيات الإرهابية لتلصق التهم بالجيش الوطني".





كان الجيش الليبي قد أعلن، السبت، استهداف وتدمير منظومة تسيير وتوجيه الطيران التركي المسير في مدينة مصراته غربي ليبيا.

وأكد بيان لغرفة عمليات الكرامة" التابعة للجيش الليبي أن سلاح الجو استهدف ودمر في ضربة مباشرة منظومة تسيير وتوجيه الطيران التركي المسير -متنقلة- في الكلية الجوية بمصراتة.

كما شنت مقاتلات سلاح الجو الليبي في وقت سابق 4 غارات على مواقع للمليشيات بمدينة سرت شرقي طرابلس.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي، في بيان منفصل لها أن الأهداف تتمثل في مخازن للأسلحة وذخائر كانت تستعملها المليشيات.

وأكد البيان أن السلاح الجوي بالقوات المسلحة له السيطرة على الأجواء الليبية في الاستطلاع والاستهداف.