احتجاجات العراق وتشريعية تونس.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



فعلى الصعيد السياسي تقرأون: لوموند: مظاهرات العراق "انتفاضة" شعبية ضد تدخلات إيران، قرقاش والزياني يبحثان سبل تعزيز دور مجلس التعاون الخليجي، تقرير ألماني يكشف مساعي إيران النووية.. لماذا صمتت أوروبا؟، السيسي: مصر تتعرض لمؤامرات خارجية تتحطم على صخرة شعبه، ألمانيا تحذر من موجة نزوح للاجئين تضرب أوربا.

كما تجدون أيضا: 104 قتلى وأكثر من 6 آلاف مصاب باحتجاجات العراق، السعودية: نعمل على رفع السودان من قائمة الإرهاب، انتخابات في كوسوفو وسط ضغوط للحوار مع صربيا.

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أما في الشأن الاقتصادي فنقرأ: شركة صينية تنسحب من تطوير حقل غاز إيراني، بالأرقام.. الاقتصاد الأمريكي حائر بين ثقة إدارة ترامب وتعثر الصناعة، الشركات البريطانية تخزن البضائع خوفا من فوضى بريكست، مليار دولار حجم تجارة أبوظبي غير النفطية في 7 أشهر.

وفي الفن نجد: بكرسي متحرك وقصة مؤثرة.. مغربية ومصرية تشعلان "ذا فويس"، ورياضيا: أتلتيكو يقدم هدية لبرشلونة بالتعادل مع بلد الوليد في الدوري الإسباني.

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