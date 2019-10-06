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الأحد 6 أكتوبر 2019
نبيل بفون
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
قال " نبيل بفون" رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، مساء اليوم الأحد، إن نسبة إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية بلغت 3ر41 % داخل تونس، و4ر16% بالدوائر الانتخابية بالخارج.
وأعلن "بفون" في مؤتمر صحفي، بدء عملية فرز الأصوات فور إغلاق مراكز الاقتراع في تمام الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي لتونس.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في موعد أقصاه 10 أكتوبر الجاري، على أن يكون التصريح بالنتائج النهائية يوم 13 نوفمبر المقبل، وفق الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته هيئة الانتخابات.
ويبلغ عدد القوائم المرشحة في الانتخابات التشريعية 1507 قوائم، وتتنافس على 217 مقعدا في مجلس نواب الشعب للمدة النيابية 2019 - 2024.
ويتولى الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان تشكيل الحكومة في مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين، على أن يصادق عليها البرلمان بأغلبية 109 أصوات.
كانت هذه تفاصيل خبر العليا للإنتخابات التونسية: 41.3 % نسبة المشاركة الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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