العليا للإنتخابات التونسية: 41.3 % نسبة المشاركة الانتخابات

الأحد 6 أكتوبر 2019

نبيل بفون

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قال " نبيل بفون" رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، مساء اليوم الأحد، إن نسبة إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية بلغت 3ر41 % داخل تونس، و4ر16% بالدوائر الانتخابية بالخارج.

Advertisements

وأعلن "بفون" في مؤتمر صحفي، بدء عملية فرز الأصوات فور إغلاق مراكز الاقتراع في تمام الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي لتونس.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في موعد أقصاه 10 أكتوبر الجاري، على أن يكون التصريح بالنتائج النهائية يوم 13 نوفمبر المقبل، وفق الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته هيئة الانتخابات.

ويبلغ عدد القوائم المرشحة في الانتخابات التشريعية 1507 قوائم، وتتنافس على 217 مقعدا في مجلس نواب الشعب للمدة النيابية 2019 - 2024.

ويتولى الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان تشكيل الحكومة في مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين، على أن يصادق عليها البرلمان بأغلبية 109 أصوات.