الدفاع العراقية تعيد للخدمة أكثر من 100 ألف جندي مفصول والسبب!!

الأحد 6 أكتوبر 2019

العميد يحيى رسول

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أوضح العميد "يحيى رسول" المتحدث باسم العمليات المشتركة، عن إصدار وزارة الدفاع العراقية قرار بإعادة عشرات الآلاف من الجنود المفصولين إلي الخدمة.



وقال "يحيى" في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أن الوزارة فصلت 109 ألف جندي من الخدمة، وذلك على خلفية تركهم للخدمة عقب اجتياح تنظيم داعش الإرهابي لشمال العراق عام 2014.

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وأضاف أن الوزارة قررت إعادة المفصولين إلى الخدمة بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، حسب وكالة الأناضول التركية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الحكومة لتوفير مزيد من فرص العمل للعاطلين عن العمل لتهدئة أزمة الاحتجاجات التي تجتاح البلاد منذ أيام.

ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات، ما أوقع 104 قتلى فضلا عن آلاف الجرحى.