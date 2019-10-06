شكرا لقرائتكم خبر عن الرابطة تستنكر إجبار طالبين يهوديين على تقبيل قدم زميلهما المسلم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

استنكرت رابطة العالم الإسلامي محتوى الصورة التي جرى تداولها في عدد من وسائل الإعلام، المتعلقة بإجبار طالب يهودي على تقبيل قدم زميله المسلم في مدينة ملبورن بأستراليا، إضافة إلى واقعة ثانية تتعلق بإجبار طالب يهودي آخر على الركوع وتقبيل حذاء زميله المسلم.

واعتبرت الرابطة في بيان صدر اليوم (الأحد) عن أمينها العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية للعلماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن هذا التصرف المشين مخالف لعقيدة الإسلام، مؤكداً أنه فعل همجي لا يقدم عليه إلا شخص متطاول على الإسلام في عقيدته وأخلاقه.

وأضاف: «ليس عند المسلمين سجود ولا انحناء إلا لله تعالى، كما أن المسلمين يؤمنون بأن الله تعالى كرَّم بني آدم، مصداقاً لقوله تعالى (ولقد كرمنا بني آدم)، علاوة على أن هذا التصرف خُلق ذميم وعمل قبيح». وتابع: «المسلم الحق ملتزم بعقيدته وسلوكه في جميع أحواله، وإن هذه القيم تمثل ثوابت لا يمكن الإخلال بها تحت أي ذريعة».

وشدد البيان على أن الإسلام يحترم وجود أتباع الأديان الآخرى، وأن وثيقة المدينة المنورة التي أمضاها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ووثيقة مكة المكرمة التي أمضاها أكثر من ألف ومائتي مُفتٍ وعالم مسلم تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي عام 1440هـ - 2019م، تندد بمثل هذا العمل المشين، مبيناً أن الإسلام يحترم الكرامة الإنسانية وأنها أصل راسخ في مبادئه.