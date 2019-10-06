مسؤول ايراني حذّر من خلايا نائمة وعصابات منظمة قد تنشط في بغداد

حذّر رئيس لجنة ​الأمن​ والدفاع النيابية محمد رضا من "وجود خلايا نائمة وعصابات منظمة قد تنشط في العاصمة ​بغداد​"، مشيراً إلى أن "اللجنة زارت قيادة عمليات بغداد وأطلعت على أعداد المعتقلين والجرحى"، مبيناً أنه "تم الإفراج عن أكثر المتظاهرين الذين تم اعتقالهم خلال التظاهرات".

ولفت إلى أن "قوات قيادة عمليات بغداد كانت ملتزمة بقواعد الاشتباك في اكثر المواقع التي صادفت فيها تجمهرات"، موضحاً أنه "كانت هناك ​حالات​ عنف متبادل بين المتظاهرين وكان هناك رد بالغاز او ​المياه​ او الصوتيات"، مؤكداً أن "الموقف جيد في اكثر الاماكن، لكن هناك خلايا نائمة وعصابات منظمة في العاصمة بغداد قد تنشط هذه الايام".

ودعا المتظاهرين، إلى "الالتزام بالتظاهر في أماكن محددة لحمايتهم أمنياً وحماية المباني والممتلكات"، مبيناً أن "​القوات​ الحكومية ملزمة بحسب ​الدستور​ حماية المتظاهرين".