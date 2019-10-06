لقاء بين وزير النفط الايراني ونظيره السعودي على هامش مؤتمر للطاقة في موسكو

اعلنت وزارة ​النفط​ الإيرانية عن انعقد لقاء بين وزير النفط الإيراني ​بيجن زنكنة​ ونظيره السعودي عبد العزيز بن سلمان على هامش ​مؤتمر​ للطاقة في ​موسكو​، مشيرةً الى أن "الوزير الإيراني أكد لنظيره السعودي أن بلاده لم تبدأ الخلاف وأن أعداء المنطقة بالخارج يغذون الصراعات بين دولها".

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