مسؤول ايراني: اميركا والكيان الصهيوني ضالعان في اثارة الفوضى بالعراق

أكد المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الايراني حسين نقوي حسيني ان "الاميركيين والصهاينة والتكفيريين وبعض الانظمة بالمنطقة كالوهابيين، ضالعون في إثارة الفوضى بالعراق لأنهم لا يروقهم الاجتماع لزيارة الاربعين"، مشيراً إلى "إننا على اعتاب التجمع العظيم لمحبي الامام ابي عبدالله الحسين عليه السلام، حيث يتجمع كل اتباع مدرسة عاشوراء وكربلاء من مختلف القوميات والمذاهب في هذا الاجتماع العظيم".
ولفت إلى أنه "تقريبا يمكن القول ان مسيرات الاربعين، تعتبر اكبر تجمع انساني، حيث تقيمه مختلف الشعوب وخاصة شعبي العراق وايران، منذ سنوات مديدة من خلال التواصل الثقافي في هذا التجمع العظيم"، مشيراً إلى أنه "من الطبيعي ان يثير هذا التجمع العداء والاستياء من قبل الذين لا يتحملون رؤية الوحدة بين العالم الاسلامي والدول الاسلامية ولا تروق لهم هكذا تجمعات، لذلك فإن اعداء الاسلام يحاولون بشتى السبل ممارسة الضغوط على مختلف الدول ومن خلال التخطيط لمنع إقامة هذا التجمع العظيم".
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