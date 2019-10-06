روحاني: انحسار عدد العاطلين عن العمل في ايران

أعلن الرئيس الايرانية حسن روحاني أن "عدد العاملين في ايران يبلغ قرابة 25 مليون شخص"، مشيراً إلى ان "عدد العاطلين عن العمل قد انخفض عن 3 ملايين شخص، ما يشير الى انحسار ملموس في هذا المجال".
ولدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، أشار روحاني الى "احدث احصائية عن عدد العاملين في ايران"، لافتاً إلى انه "لحسن الحظ ان وضع التشغيل قد تحسن مقارنة بالربيع والصيف من العام الماضي، بحيث بلغ عدد العاملين لدينا قرابة 25 مليون شخص، ومن جهة اخرى، بلغت احصائية عدد العاطلين عن العمل اقل من 3 ملايين شخص".
ولفت الى ان "نسبة التشغيل في القطاعات الثلاثة؛ الصناعة والزراعة والخدمات قد شهدت نموا"، معربا عن "شكره وتقديره لجميع الاجهزة والاقسام المسؤولة في البلاد على جهودها في خفض البطالة في جميع الفئات العمرية".
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