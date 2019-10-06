ظريف: الأوروبيين ليسوا في وضع يسمح لهم بالانسحاب من الاتفاق النووي

أعلن وزير الخارجية ال​إيران​ي، ​محمد جواد ظريف​ أن "الأوروبيين ليسوا في وضع يسمح لهم بالانسحاب من ​الاتفاق النووي​".

وأوضح ظريف في تصريح له أن "الاتفاق النووي، هو اتفاق دولي صادقت عليها ​الأمم المتحدة​ وله إطار عمل محدد، وأن ​الولايات المتحدة​ انتهكت القانون الدولي عندما انسحبت من الاتفاق".

ولفت الى أن "الأوروبيين ليسوا في وضع يسمح لهم بالانسحاب من الاتفاق النووي ولا يحق لهم قانونا القيام بذلك"، معتبراً أن "الأوروبيون فشلوا في الوفاء بالتزاماتهم وفي بعض الحالات انتهكوا الاتفاق النووي، إضافة إلى ​أميركا​ التي انتهكت صراحة الاتفاق بانسحابها منه، فإن الأوروبيين كرروا هذا السلوك مرارا وتكرارا".

وشدد ظريف أنه "في مواجهة هذه الإجراءات، ستتخذ إيران خطوات وفقا للتنبؤات المتخذة في سياق خطة العمل الشاملة، ولكن كما ذكرت، لا يمكن ل​أوروبا​ الانسحاب من الاتفاق النووي".

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