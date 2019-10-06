اكد قائد الثورة الاسلامية السيد علي خامنئي ان "ايران والعراق شعبان ترتبط أجسادهما وقلوبهما وأرواحهما بوسيلة الإيمان بالله وبالمحبّة لأهل البيت وللحسين بن علي وسوف يزداد هذا الارتباط وثاقة يوماً بعد يوم".
ولفت إلى ان "إيران و العراق شعبان ترتبط أجسادهما وقلوبهما وأرواحهما بوسيلة الإيمان بالله وبالمحبّة لأهل البيت وللحسين بن علي؛ وسوف يزداد هذا الارتباط وثاقة يوماً بعد يوم، يسعى الأعداء للتفرقة، لكنهم عجزوا ولن يكون لمؤامرتهم أثر".
كانت هذه تفاصيل خبر خامنئي: الاعداء عجزوا في التفرقة بين الشعبين الايراني والعراقي ولن يكون لمؤامرتهم أثر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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