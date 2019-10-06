خامنئي: الاعداء عجزوا في التفرقة بين الشعبين الايراني والعراقي ولن يكون لمؤامرتهم أثر

اكد قائد ​الثورة الاسلامية​ السيد علي خامنئي ان "​ايران​ و​العراق​ شعبان ترتبط أجسادهما وقلوبهما وأرواحهما بوسيلة الإيمان بالله وبالمحبّة لأهل البيت وللحسين بن علي وسوف يزداد هذا الارتباط وثاقة يوماً بعد يوم".

ولفت إلى ان "​إيران​ و العراق شعبان ترتبط أجسادهما وقلوبهما وأرواحهما بوسيلة الإيمان بالله وبالمحبّة لأهل البيت وللحسين بن علي؛ وسوف يزداد هذا الارتباط وثاقة يوماً بعد يوم، يسعى الأعداء للتفرقة، لكنهم عجزوا ولن يكون لمؤامرتهم أثر".