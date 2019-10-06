وزارة الدفاع العراقية تعيد إلى الخدمة أكثر من 100 ألف جندي مفصول

قررت ​وزارة الدفاع العراقية​ إعادة عشرات الآلاف من الجنود المفصولين إلى الخدمة.

وأعلن المتحدث باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول، أن "الوزارة كانت فصلت 108 آلاف جندي إثر تركهم الخدمة في أعقاب اجتياح تنظيم "داعش" لشمال البلاد عام 2014".

ولفت الى أن "الوزارة قررت إعادة المفصولين إلى الخدمة بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء ​عادل عبد المهدي​".

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