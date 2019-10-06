الرئاسة التركية: أردوغان بحثا هاتفيا مع ترامب المنطقة الآمنة شرق الفرات

كشفت ​الرئاسة التركية​ عن أن "الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ والرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ بحثا هاتفيا "المنطقة الآمنة" شرق الفرات"، مشيرةً إلى أن "ترامب وأردوغانقررا إجراء لقاء في واشنطن في تشرين الثاني المقبل".

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