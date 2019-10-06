حزب "النهضة" التونسي أعلن فوزه في الانتخابات التشريعية

أعلن حزب "النهضة" التونسي فوزه في ​الانتخابات​ التشريعية. تجدر الإشارة إلى أنه يتنافس في هذه الانتخابات نحو 15 ألف مرشّح ضمن قوائم أحزاب وائتلافات ومستقلّين متنوعّين ومن اتّجاهات سياسيّة عدّة.

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