ديما جمالي التقت وفدا من الجماعة الاسلامية في طرابلس

التقت النائبة ديما جمالي، في طرابلس، وفدا من "الجماعة الإسلامية" برئاسة المسؤول السياسي في طرابلس والشمال إيهاب نافع، وتم التداول في "الشأن اللبناني العام، وفي الوضع الاقتصادي المتردي الذي يعيشه البلد"، والاتفاق على "ضرورة مواصلة العمل وبذل الجهود الممكنة من قبل الجميع، للخروج من هذا الواقع المأزوم، الذي يحاول البعض استغلاله في إفشال كل عملية استنهاض يجري العمل عليها"، بحسب بيان عن اللقاء.
كما تم "التوافق على ضرورة إعطاء مدينة طرابلس الأولوية التي تستحقها، في أي مشاريع مستقبلية يجري العمل عليها".
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