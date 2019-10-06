OTV: نية لدى المتظاهرين بجعل احتجاج يوم الاحد محطة أسبوعية

علمت قناة الـ"OTV" أن "هناك نية لدى المتظاهرين بجعل ​احتجاجات​ يوم الاحد في ​بيروت​ و المناطق اللبنانية محطة أسبوعية مع درس خطوة لشل حركة بعض الطرقات عبر قطعها بسيارتهم".

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