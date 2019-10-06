الجريدة الكويتية: دول الخليج رفضت مبادرة إسرائيل لتوقيع اتفاقيات عدم الاعتداء

علمت "الجريدة" ​الكويت​ية من مصادر وصفتها بالـ"رفيعة"، أن المبادرة ال​إسرائيل​ية لتوقيع اتفاقيات عدم اعتداء مع الدول العربية الخليجية، والتي كشف عنها وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس، أمس، لقيت رداً سلبياً من ​الدول الخليجية​ التي عُرِضت عليها، في وقت رفضت الكويت تسلُّم هذه المبادرة ولو عبر وسيط.

وكان الوزير الإسرائيلي اكتفى، بتأكيد صحة تقرير بهذا الشأن نشرته "القناة 12" الإسرائيلية، مقراً بأنه "في الآونة الأخيرة قدمت، بدعم من الولايات المتحدة، مبادرة سياسية لتوقيع اتفاقيات عدم اعتداء مع دول الخليج".

وبينما كان كاتس أعلن، خلال وجوده في نيويورك وقتئذ، أنه التقى وزير خارجية إحدى الدول العربية دون أن يفصح عن هويته، علمت "الجريدة"، من مصادرها، أن الوزير الإسرائيلي التقى بالفعل وزيري خارجية دولتين خليجيتين، تحتفظ إسرائيل بنوع من الاتصالات معهما، وعرض عليهما، كل على حدة، تلك المبادرة، لكنه سمع من كليهما تحفظاً شديداً حولها، معتبرَين أنها تفتقر إلى الواقعية في الظروف الحالية.

وأوضحت المصادر أن الوزير الإسرائيلي بعث بمبادرته إلى وزير خارجية دولة خليجية ثالثة، عبر وسيط، لكنه تلقى جواباً سلبياً، ليس باسم دولة هذا الوزير فقط، بل باسم دولتين خليجيتين أخريين، مؤكدة أن الكويت رفضت تسلم هذه المبادرة من الأساس حتى من دون الاطلاع على مضمونها.