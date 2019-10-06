جريح بطلق ناري في تعمير عين الحلوة بسبب خلافات مادية

أفادت معلومات صحافية بأن عدنان س. أطلق النار على علي ب. وأصابه في كتفه، خلال إشكال بينهما في تعمير عين الحلوة، بسبب خلافات مادية.
وقد نقل المصاب إلى مركز لبيب الطبي للمعالجة، في حين فر مطلق النار إلى جهة مجهولة. وفتحت القوى الأمنية تحقيقا بالحادث.
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