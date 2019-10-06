جريح بطلق ناري في تعمير عين الحلوة بسبب خلافات مادية

أفادت معلومات صحافية بأن عدنان س. أطلق النار على علي ب. وأصابه في كتفه، خلال إشكال بينهما في تعمير ​عين الحلوة​، بسبب خلافات مادية.

وقد نقل المصاب إلى مركز لبيب الطبي للمعالجة، في حين فر مطلق النار إلى جهة مجهولة. وفتحت ​القوى الأمنية​ تحقيقا بالحادث.