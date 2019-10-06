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جريح بطلق ناري في تعمير عين الحلوة بسبب خلافات مادية

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أفادت معلومات صحافية بأن عدنان س. أطلق النار على علي ب. وأصابه في كتفه، خلال إشكال بينهما في تعمير ​عين الحلوة​، بسبب خلافات مادية.

وقد نقل المصاب إلى مركز لبيب الطبي للمعالجة، في حين فر مطلق النار إلى جهة مجهولة. وفتحت ​القوى الأمنية​ تحقيقا بالحادث.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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