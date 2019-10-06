دعا مجلس أمناء "حركة التوحيد الاسلامي"، في بيان بعد اجتماعه في مقر الحركة، "الدولة اللبنانية وكل من يتبوأ موقع المسؤولية، إلى البدء بإجراءات محاربة الفساد والفاسدين والمفسدين ومحاسبتهم وإنزال أشد العقوبة بهم، وخصوصا أولئك الناهبين والسارقين لأموال الشعب على عينك يا تاجر، ظنا منهم أنهم سيفلتون من فعلتهم الدنيئة".
ورأى أنه "من باب تحمل المسؤولية الشرعية، ومن باب منع المرابين والفاسقين والفاسدين والمتاجرين بأموال الناس وبالبشر والحجر، من التسلط والتحكم برقاب الناس، يجب تسميتهم والتعريف بهم علنا، وبدون مواربة أو تغطية لأحد مهما بلغ شأنه وعظم مركزه وصفته، وعلى الجميع وحرصا على المصداقية والشفافية البدء من بيتهم الداخلي لتطهيره من أولئك المتسلطين الضاغطين على رقاب الناس بحجة المنصب وتحمل المسؤولية".
كانت هذه تفاصيل خبر حركة التوحيد الإسلامي: لتسمية سارقي أموال الشعب بدون مواربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.