شدد رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على أن "من يعتقد أن تحركات مفتعلة، معروف من ينفذها بواسطة الاجهزة، يمكنها التغطية على التعدي على الدستور والفضائح وسوء الاداء على كل المستويات واهم".
وأكد ميقاتي أن "لا شيء يردعنا عن قول ما نؤمن به، وتوجيه الانتقاد من رأس الهرم الى اسفله، ونحن الى جانب اهلنا في السراء والضراء، بينما هم في الحالتين ضد أهلنا".
كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي: من يعتقد أن تحركات مشبوهة ينفذها بواسطة الأجهزة يمكنها التغطية على التعدي على الدستور واهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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