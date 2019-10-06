عقل: ملف الاتصالات أصبحنا على الطريق الصحيح في كشف الفساد فيه

أكد عضو المجلس السياسي في "​التيار الوطني الحر​" ​وديع عقل​ "اننا لم نسكت ولا عن اي ملف يطاله فساد"، مشيراً الى "اننا لم نعين قضاة ولم ندخل قضاة الى السلك القضائي وبموضوع الإتصلات نحن رفعنا الصوت من أول لحظة".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح عقل أن "رئيس التيار الوطني الحر ​جبران باسيل​ كان ضنينا و​حريصا​ على صدور بيان من التيار الوطني حول موضوع مبنى تاتش"، داعياً الى "عدم استغشام ​الشعب اللبناني​ لا احد يستغشم الشعب اللبناني، ف​الدولة​ يمكنها أن تفسخ العقد الذي تريد".

ولفت الى "أننا تحولنا الى ملف ​الفساد​ القضائي، هناك قضاة تم توقيفهم وهناك قضاة جدد سيأتون الى السلطة القضائية، والفساد القضائي ملف لن ينام، نحن نريد ​القضاء اللبناني​ نظيفا ليكون مستقلا".

ومن جهة أخرى، أوضح عقل ان "هناك كارتيل يعمل في استيراد ​النفط​ ومشتقاته متداخل بطريقة كبيرة مع الاحزاب هم يبيعون البلد، وهذا الكارتيل تراجع بلحظة عندما علم ان العيون تفتحت عليه".

وأكد ان "وزيرة الطاقة و​المياه​ ندى البستاني اتمكنت من المواجهة معهم، يجب ان يكون هناك ذهنية جديدة ومجلس ادارة جديد في ​وزارة الطاقة​"، مشيراً الى أن "ملف ​الاتصالات​ أصبحنا على الطريق الصحيح في كشف الفساد فيه".