الدفاع المدني: جريحة جراء تدهور سيارة في غدراس

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ عن "سقوط جريحة نتيجة انحراف ​سيارة​ رباعية الدفع عن مسارها وتدهورها واستقرارها تحت الطريق في غدراس - ​كسروان​"، مشيرةً إلى أن "عنغاصر من ​الدفاع المدني​ عملت على نقلها إلى مركز كسروان الطبي KMC في غزير".

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