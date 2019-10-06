جابر عصفور: على المصريين العمل بنفس روح انتصارات أكتوبر لمواصلة مسيرة التنمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، ضرورة أن يستلهم الشعب المصرى روح انتصارات حرب أكتوبر لمحاربة كل ما يدفعه نحو التخلف، مشيرا إلى أن فترة حرب أكتوبر عام 1973 لم تشهد فيها مصر أى وقائع سرقة أو قتل أو جريمة فى المجتمع المصرى على الإطلاق.

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وقال الدكتور جابر عصفور، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن المصريين فى هذه الفترة ركزوا على هدف معين وهو استعادة الأرض المصرية، وهو ما دفعها للتقدم والانتصار فى الحرب، مشيرا إلى ضرورة أن يسير المصريون على نفس الروح التى عاشوها فى تلك الفترة لمواصلة مسيرة التقدم ومحاربة مظاهر الإرهاب والتخلف.

ولفت وزير الثقافة الأسبق إلى أن ما نستفيده من انتصارات أكتوبر هو الجدية فى العمل والتخطيط الجيد ووضوح الهدف، ومحاربة كل مظاهر التخلف، وبالتالى نستكمل مسيرة التقدم والتنمية والازدهار.