شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى النمنم: المصريون فى حرب 73 كانت قلوبهم ميتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حلمى النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن الاستفادة من روح انتصارات أكتوبر تقتضى معرفة السنوات التى سبقت حرب 6 أكتوبر عام 1973، مشيرًا إلى أن الانتصار فى الحرب كان نتيجة جهود سنوات، وكانت الأمة المصرية فى ذلك الوقت بنسبة 90% مجمعة على هدف معين وهو عبور قناة السويس وإعادة كرامة المصريين.

وقال الدكتور حلمى النميم، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه كان هناك تخطيط علمى حقيقي للوصول لهذه اللحظة من جانب كل المصريين، ولم يكن هناك خوف من أى شيء، وكان هناك إرادة قوية لتحقيق النصر فى هذه الحرب.

وتابع وزير الثقافة الأسبق: "الخبراء السوفيت والفرنسيون قالوا حينها إن تدمير الساتر الترابى يحتاج إلى قنبلة نووية أقوى بكثير من قنبلة هيروشيما وناجازاكي، إلا أن المهندسين المصريين تمكنوا من تدميره".

واستطرد الدكتور حلمى النميم: "المصريون كانت قلوبهم ميتة فى تلك الحرب وكان لديهم ثقة كبيرة فى قدراتهم وهو ما نحتاج إعادته الآن".