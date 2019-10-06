المدعى العام الأسترالي: لن نسلم المتهم الإيراني رضا كيفي للولايات المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - سيدنى - (أ ش أ):

أكد المدعى العام الاسترالي كريستيان بورتر، اليوم، أن بلاده لن تسلم الباحث الايرانى رضا ديهباشى كيفى المتهم بتصدير أجهزة عسكرية أمريكية الصنع الى ايران.

وذكر راديو صوت أمريكا، فى نشرته باللغة الانجليزية أن المسئول الأسترالى شدد على أنه يتعين فى جميع الظروف المتعلقة بهذه القضية عدم تسليم الباحث الايرانى للولايات المتحدة.

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وأضاف - فى بيان أصدره بهذا الصدد - إن قراره يتفق مع صحيح القانون الأسترالى، كما يتطابق مع الصلاحيات الممنوحة للمدعى العام بأستراليا بوصفها احدى دول رابطة الكومنولث.

ويأتى هذا البيان بعد ساعات من موافقة طهران على الافراج عن اثنين من المواطنين الأستراليين المحتجزين فى أحد سجون طهران بعد اتهامهما بالتجسس ، غير أن المدعى العام الأسترالى رفض التطرق الى ما اذا كانت هناك صلة بين القضيتين من عدمه.

وكانت الولايات المتحدة قد سعت الى تسليم المتهم الايرانى - الذى يدرس للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة كوينزلاند الأسترالية فى مجال ابتكار جهاز للكشف عن سرطان الجلد - وذلك بعد قيام السلطات الأسترالية باعتقاله عام 2018 ، اثر الكشف عن قيامه بتصدير أجهزة تتعلق بالصواريخ وطائرات الشبح الأمريكية الى ايران.