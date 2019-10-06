البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات التونسية: الانتخابات تُجرى في مناخ جيد

أفاد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات التونسية، فابيو ماسيمو كاستالدو، بأن عملية التصويت في الانتخابات التشريعية تجري في مناخ جيد بكل مراكز الاقتراع، وفي ظل احترام إجراءات العملية الانتخابية.

وقال كاستالدو - في تصريح اليوم الأحد إنه لم يتم تسجيل إخلالات بارزة من

شأنها إرباك عملية التصويت وتعطيل الانتخابات، مشيرا إلى تواجد المراقبين المحليين والدوليين وممثلي الأحزاب بكل مكاتب الاقتراع ، بما يضمن سير الانتخابات بكل نزاهة وشفافية.وأضاف "البعثة تنتظر الإعلان الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول نسب المشاركة في الانتخابات التشريعية ومدى عدم الإخلال بالقواعد الانتخابية".وكانت مراكز الاقتراع في مختلف أرجاء تونس قد فتحت أبوابها أمام الناخبين صباح اليوم للإدلاء بأصواتهم في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور جديد عام 2014 .. ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات 7 ملايين و65 ألفا و307 ناخبين.