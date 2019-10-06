إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية التونسية

أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في مختلف أرجاء تونس مساء اليوم الأحد عقب انتهاء الوقت المحدد للتصويت في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور جديد عام 2014.

ومن المقرر البدء في فرز الأصوات على الفور، وبلغت نسبة الإقبال على التصويت حتى الساعة الثانية والنصف

ظهرا 5ر23 %، حسبما أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في 10 أكتوبر الجاري، على أن يكون التصريح بالنتائج النهائية يوم 13 نوفمبر المقبل، وفق الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته هيئة الانتخابات.ويبلغ عدد القوائم المرشحة في الانتخابات التشريعية 1507 قوائم، وتنقسم بين قوائم حزبية وقوائم ائتلافية وأخرى مستقلة، وتتنافس على 217 مقعدا في مجلس نواب الشعب للمدة النيابية 2019 - 2024.ويتولى الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان تشكيل الحكومة في مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين، على أن يصادق عليها البرلمان بأغلبية 109 أصوات.