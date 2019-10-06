مستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين

علاء المشهراوي، عبد الرحيم حسين - غزة، رام الله

جدد المستوطنون أمس اقتحاماتهم للمسجد الأقصى عند مصلى باب الرحمة، وقاموا بجولة داخله بأحذيتهم تحت حماية قوات الاحتلال

وأفاد شهود عيان أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، عبر باب المغاربة، بحراسة قوات الاحتلال، واستباح حوالي 100 مستوطن الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية.

في السياق عربد المستوطنون، أمس الأحد، في قرية قيرة شمال سلفيت، حيث أعطبوا إطارات 13 مركبة، وخطوا شعارات عنصرية ضد العرب والمسلمين.

وقالت رئيسة مجلس قيرة عائشة نمر: إن مستوطنين تسللوا إلى القرية بعد الساعة الثانية فجراً، وأعطبوا إطارات المركبات وخطوا شعارات عنصرية على جدران ومداخل المنازل وعدد من مركبات المواطنين.

وأصيب الشاب لؤي محمد أبو ارميلة برصاص الاحتلال قرب قرية قفين شمال طولكرم. وأفادت مصادر فلسطينية بأن جيش الاحتلال طارد الشاب وأصابه برصاصة في الساق، ونقل إلى مستشفى جنين الحكومي.

في السياق، أصيب عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال وسط بلدة عزون شرق قلقيلية.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر أمس 9 فلسطينيين، بينهم طفل من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين، والاستيلاء على تسجيلات كاميرات مراقبة في الخليل.

وأفاد نادي الأسير، بأن خمسة مواطنين جرى اعتقالهم من أنحاء متفرقة في الخليل، بينهم أحمد صليبي الذي تعرض هو شقيقه رأفت للضرب المبرح قبل اعتقاله، فيما اعتقل الطفل مصعب عبد القادر أبو الشوارب (14 عاماً) من طولكرم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيسوية وحاصرت مسجد الأربعين، ثم اعتلت سطحه وأزالت صورة الشهيد علون التي علقت على أحد جدران المسجد، في الذكرى الرابعة لاستشهاده برصاص الاحتلال. وقررت سلطات الاحتلال، أمس إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد لقطاع غزة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بسبب الأعياد اليهودية.

على صعيد آخر، قال المحلل الاقتصادي، الدكتور معين رجب، إن دفع الحكومة الفلسطينية رواتب كاملة لموظفيها بعد تسلمها ملياراً و800 مليون شيكل من أموال «المقاصة» كانت محتجزة لدى إسرائيل، أمر يتوقف على كيفية صرف الحكومة لهذا المبلغ، خاصة أن لديها التزامات غير الرواتب، متمثلة بديون متراكمة عليها لصالح المشافي والقطاع الخاص والبنوك وغيرها.

وتوقع رجب بالمحصلة أن يتم صرف أكثر من 60 بالمئة من رواتب الموظفين العموميين بعد التفاهم الأولي الذي جرى بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. وقال رجب، إن أموال المقاصة هي الجزء الأكبر من الإيرادات العامة التي تعتمد عليها السلطة الفلسطينية، ومسألة صرف كامل الرواتب أم جزء منها تتوقف عند قرار وزير المالية.

بدوره، قال المحلل الاقتصادي الدكتور ياسر شاهين، إنه «وفق الموازنة الفلسطينية والتوافق بين نفقات السلطة الفلسطينية الشهرية، فإنه يتوقع أن تباشر الحكومة بعد تسلم المليار و800 مليون شيكل من إسرائيل- بصفتها أموالاً فلسطينية محتجزة- بصرف متأخرات رواتب الموظفين عن الأشهر الفائتة، فيما سنعود بخصوص مديونيتها لصالح البنوك والقطاع الخاص لما كان عليه الحال قبل الأزمة، حيث يتم ترحيل هذه الديون السابقة للعام الذي يليه وتبلغ نحو مليار و400 مليون شيكل.

الأردن يطالب إسرائيل بالإفراج عن اثنين من مواطنيه

استدعت وزارة الخارجية الأردنية أمس القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان وسلمته مذكرة احتجاج على استمرار احتجاز اثنين من مواطنيها.

وتعتقل السلطات الإسرائيلية المواطنة الأردنية هبة عبد الباقي منذ 21 سبتمبر الماضي، فيما تعتقل عبد الرحمن مرعي منذ الثاني من الشهر نفسه.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان سلمان القضاة أن الوزارة كررت طلبها بسرعة الإفراج عن هبة عبدالباقي، وعبدالرحمن مرعي، وإلى حين تحقيق ذلك طالبت بوجوب توفير ظروف احتجاز ملائمة لهما، ومراعاة الإجراءات القانونية السليمة وبما يتسق مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان الدولية، وحملت السلطات الإسرائيلية مسؤولية سلامتهما.

وبين القضاة أن الوزارة والسفارة في تل أبيب تتابعان بشكل يومي هذه القضية، وستقوم السفارة بزيارة رابعة إلى مركز احتجاز هبة، وثانية إلى مركز احتجاز عبدالرحمن مرعي، حال استكمال الإجراءات الخاصة بذلك.

وأوضح القضاة أن الوزارة تعمل على ترتيب زيارة لوالدة وشقيق هبه بناء على طلبهما، وأن السفارة في تل أبيب على تواصل يومي مع محاميهما ومع السلطات الإسرائيلية لمتابعة الإجراءات القانونية وضمان توفير ظروف احتجاز ملائمة ولائقة.