جونسون: على الاتحاد الأوروبي القفز إلى نقطة التقاء مع بريطانيا بشأن "بريكست"

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون اليوم الأحد، إن الأمر يعود للاتحاد الأوروبي "للقفز" للقاء بريطانيا في منتصف الطريق، في أعقاب اقتراحاته لتغيير اتفاق بلاده للخروج من التكتل.

وكتب جونسون في مقال نشرته صحيفتا "ذا صن أون صنداي" و "صنداي إكسبرس" الشعبيتان المؤيدتان لخروج بريطانيا من التكتل "الطريقة التي أرى بها الأمر، هي أن المقترحات التي نُشرت هذا الأسبوع، تمثلنا نحن في المملكة المتحدة، نقفز إلى الجزيرة في منتصف النهر".

وأضاف "إذا غادرنا باتفاق، نحتاج من الاتحاد الأوروبي القفز من جانبه والانضمام إلينا هناك، مما يظهر استعدادنا لإبرام اتفاق يمكن أن يدعمه البرلمان البريطاني".

ورفض كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي مقترحات جونسون وحثوه على تقديم عدة توضيحات مع ترتيبات للحدود الإيرلندية بعد خروج بريطانيا من التكتل التي مازالت النقطة الشائكة الرئيسية.

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وذكر جونسون أن الناخبين البريطانيين "يريدون المضي قدماً" من بريكست.

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وأضاف "لذلك أقول لأصدقائنا الأوروبيين: اغتنموا الفرصة التي يقدمها مقترحنا الجديد" وحث بروكسل على الانضمام إلى لندن "في طاولة المفاوضات بروح من المرونة والتعاون".

وتابع "يمكننا القيام بذلك باتفاق إذا كان الاتحاد الأوروبي مستعداً"، مصراً على أن بريطانيا ستغادر التكتل، باتفاق أو من دونه في 31 أكتوبر.

وقال ستيفن باركلى، وزير شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست"، الذي من المقرر أن يُجرى محادثات في بروكسل، غداً الإثنين إن الجانبين "يقتربان من لحظة الحقيقة".

وكتب باركلي في صحيفة "صنداي تيليجراف" تحتاج المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى التفاوض بشأن توجه جديد لقضية الحدود الإيرلندية. أو يجب أن نغادر من دون اتفاق"، مضيفاً أن اتفاقاً مازال "قابلاً للتنفيذ- لكن فقط إذا عمل الاتحاد الأوروبي معنا".

وتابع "يجب أن تقرر بروكسل الآن ما إذا كانت تريد كسر الجمود وترانا ونحن نغادر بشروط جيدة باتفاق أو من دون اتفاق".