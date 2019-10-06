كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برايان هوك: نطبق تعليق دخول مسؤولي إيران لأمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الإيرانية، برايان هوك، اليوم الأحد، أن قرار الرئيس دونالد ترامب، بتعليق دخول وإقامة كبار المسؤولين الإيرانيين وأقاربهم في الولايات المتحدة، يتم تطبيقه بحزم على غرار تطبيق العقوبات.

وقال هوك، في مقابلة اليوم، مع قناة "صوت أمريكا"، إن "القرار يأتي في إطار حرمان مسؤولي النظام الإيراني من استغلال المزايا، التي يتمتعون بها ولكن يمنعون الشعب الإيراني منها".

وأكد المسؤول الأمريكي، أن تعليق دخول كبار المسؤولين وعائلاتهم من الدرجة الأولى سيتم تطبيقه بجدية لكشف نفاق هذا النظام، الذي يقوم على سبيل المثال بحظر وسائل التواصل الاجتماعي في إيران، لكن كبار مسؤوليه يستخدمون تويتر وأنواع الوسائط الاجتماعية الأخرى بحرية للتعبير عن آرائهم.

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وأضاف هوك، "نحاول فضح تناقضات هذا النظام، الذي لديه معياران مزدوجان أحدهما ضد الناس وآخر متساهل لأنفسهم، لذلك نحن نريد منع ازدواجية المعايير".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر قراراً يمنع، أو يقيد دخول كبار المسؤولين الإيرانيين وأعضاء أسرهم من الدرجة الأولى إلى الولايات المتحدة، بسبب استمرار سلوك إيران العدواني المهدد للأمن والسلام في المنطقة والعالم.

وكان مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، قد قال خلال مؤتمر صحافي في نيويورك، عقب الإعلان عن القرار، أن "دخول المسؤولين البارزين في النظام الإيراني، الذين يرددون "الموت لأمريكا" لمدة 40 عاماً، لكنهم يأتون للعيش في الولايات المتحدة، لن يحدث مرة أخرى".

وأضاف بومبيو، أن "العديد من الإيرانيين عارضوا هذا النفاق والازدواجية، وأن الرئيس ترامب تدخل لإنهاء هذا الوضع".