كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تطلب ميزانية ضخمة لمنظومة دفاعية تواجه صواريخ إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تسريبات من مصادر إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، طالب بتخصيص ميزانية ضخمة تصل إلى مليارات الشواكل، لمواجهة أي هجوم إيراني محتمل على إسرائيل.

وذكرت المصادر، أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية في إسرائيل، بحث في أول اجتماع له بعد الانتخابات، احتمالية وقوع هجوم إيراني على إسرائيل.

وأضافت، أن نتانياهو طالب بتخصيص ميزانية بمليارات الشواكل (العملة المحلية لإسرائيل)، من أجل بناء منظومة دفاع جوي متطورة "لمواجهة الصواريخ المجنحة الإيرانية".

ويذكر أن إسرائيل تمتلك نظام "القبة الحديدية"، وهو نظام دفاع جوي بالصواريخ ذات القواعد المتحركة، بهدف اعتراض الصواريخ قصيرة المدى والقذائف المدفعية.